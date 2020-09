Vous n’avez rien de prévu à votre horaire le jeudi 10 septembre? Eh bien, marque d’un X votre calendrier puisqu’Ubisoft diffusera un nouveau Ubisoft Foward. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege, Hyper Scape, Watch Dog Legion et Far Cry 6. De plus, peut-être auront-nous la confirmation que le jeu Gods and Monsters change de nom et qui sait, peut-être qu’Ubi nous réserve des surprises. Bref, c’est à 15 heures, heure de l’Est que vous êtes convié à ce nouveau Ubisoft Foward.