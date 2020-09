Square Enix et Crystal Dynamics peuvent se venter d'avoir créer le jeu avec la phase bêta la plus téléchargée sur PS4. En fait, le bêta du jeu Marvel Avengers est le titre qui a été le plus téléchargé de l'histoire de Sony. Plus tôt cette semaine le studio annonçait que le bêta avait été téléchargé plus de 6 millions de fois sur PC, PS4 et Xbox One. Les joueurs y ont passé plus de 27 millions d'heures, ce qui n'est pas si mal pour un titre qui n'est pas encore disponible à 100 %. Certes, les joueurs qui possèdent la version Deluxe peuvent déjà s'amuser avec ce titre qui sera disponible le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Marvel Avengers sera également disponible sur PS5 et Xbox One Series X plus tard en 2020, si vous le possédé déjà vous pourrez bien sûr profiter de la version ''Next-Gen''gratuitement.



Square Enix et Crystal Dynamics ont aussi révélé que le premier personnage jouable qui sera offert en téléchargement via l'ajout Takin Aim, sera Kate Bishop.





Marvel Avengers est présentement en test chez Game-Focus, soyez donc à l'affût, car bientôt nous allons vous dire si le titre est à la hauteur des superhéros.