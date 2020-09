Celui qui est souvent qualifié de référence des jeux de rally par son réalisme, est de retour dans une nouvelle édition. NACON et le studio KT Racing rendent donc disponible WRC 9, le jeu vidéo officiel du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, sur PlayStation 4, Xbox One et PC depuis l'Epic Games Store. Naturellement, les versions Xbox SX et PS5 suivront.

Cette année, on nous promet de nouvelles améliorations au niveau du comportement du véhicule, le réalisme de conduite en plus de voir ajouter quelques modes de jeu dont les clubs, une zone pour tester les paramètres des voitures et un mode carrière enrichi.