Beenox Québec en a terminé avec Crash Team Racing: Nitro Fueled, la mise à jour de mars était bel et bien la dernière. Le studio confirme être occupé sur d'autres projets, toujours en partenariat avec plusieurs studios différents d'Activision: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Crash Bandicoot 4, et Call of Duty: Black Ops – Cold War. On félicite le studio pour ce Crash Team Racing: Nitro Fueled qui compte pas moins de huit Grand Prix et tout un tas de circuits plus amusants les uns que les autres! Pour rappel, le jeu est disponible sur Xbox One, PS4, et Nintendo Switch.