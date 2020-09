35 ans ce sont déjà écoulé depuis la sortie de Super Mario Bros et question de célébrer le tout, Nintendo a diffusé un Nintendo Direct spécial 35e anniversaire. Lors de cette diffusion, le studio a dévoilé l'arrivé prochaine de Super Mario 3D All-Stars. Mais qu'est-ce que ce jeu me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'une collection de trois jeux de Super Mario qui comprend les titres suivants : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. En plus d'avoir une plus haute résolution que leurs versions originales, les jeux ont été optimisés pour une expérience de jeu sans anicroche sur Nintendo Switch. Vous y trouverez aussi un mode jukebox pour lire la musique des trois jeux. Il sera possible d'écouter la musique depuis votre console Nintendo Switch quand l'écran est fermé. Nintendo annonce qu'une quantité limitée du titre sera disponible en version physique à compter du 18 septembre, dépêchez-vous de réserver votre copie. Voici donc sans plus attendre la bande-annonce de ces classiques :