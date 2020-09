Nintendo a profité du Nintendo direct pour dévoiler Mario Kart Live : Home Circuit. Il s'agit ici d'un jeu dans lequel vous pourrez piloter une véritable auto téléguidée à l'aide de votre console Nintendo Switch et Switch Lite. ''Nintendo transporte le plaisir de la série Mario Kart dans la vie réelle en utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite** pour faire la course contre des adversaires en utilisant un kart physique. Le kart physique répond aux réagi aux objets d'accélérations dans le jeu et dans la vie réelle, il s'arrête s'il frappe un objet et peut être affecté de différentes façons selon la course. Les joueurs placent des portails pour créer un circuit personnalisé dans leur demeure où la seule limite est leur imagination. Faire la course contre les Koopalings dans le Grand Prix débloque une variété d'options de personnalisations des circuits et de tenues pour Mario ou Luigi et vous pouvez jouer avec jusqu'à quatre joueurs en mode multijoueur local***.'' Il faudra toutefois patienter jusqu'au 16 octobre avant de pouvoir se procurer ce jeu qui vous coûtera 129,99$.