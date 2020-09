Le collectionneur qui sommeille en vous aura une soudaine envie de se procurer cet appareil qui sera disponible le 13 novembre au prix de 69,99 $. Ce dernier s'inspire des consoles Game & Watch des années 80. '' Game & Watch : Super Mario Bros. Offre une croix directionnelle moderne. En plus de pouvoir jouer aux jeux Super Mario Bros., Super Mario Bros. : The Lost Levels (connu sous le nom de Super Mario Bros. 2 au Japon) et une version spéciale de Ball avec un look Mario, Game & Watch : Super Mario Bros. fonctionne aussi comme une horloge avec 35 petites touches à découvrir, incluant des apparitions spéciales des amis et des ennemis de Mario.''