Il n'est pas rare quand une nouvelle console est lancée, qu'un concours visant à gagner la dite console soit également proposé. Dans ce type de concours, la loi oblige à mentionner la valeur des prix tirés et c'est avec cette information que l'on peut extrapoler le prix réels des cadeaux.

C'est ce qui est arrivé avec la console Xbox Series X dont un utilisateur Twitter a lu les conditions et termes d'un concours de croustilles Pringles localisé en Afrique du Sud. En effectuant la conversion de la devise local en USD, on obtient donc la valeur de 599,99 $ US pour la prochaine console de Microsoft, ce qui va dans le sens des rumeurs.

Microsoft a prévu d'ici la fin de septembre de dévoiler officiellement le prix de la console Xbox Series X.

Via: https://www.criticalhit.net/