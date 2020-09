Notre bon ami Steeve Tremblay (LeTusken) a pris l'initiative d'inviter Alex Boudreau sur son podcast enregistré dans Le Salon de Gaming de Monsieur Smith . Une discussion fort intéressante (n'est-ce pas?) sur plusieurs sujets dont les rumeurs entourant la Nintendo Switch, la DC Fandom, la Gamescom 2020 et bien plus encore! Parmi quelques dérapages contrôlés, Steeve et Alex nous parlent aussi de leurs coups de cœur du moment.

Bien entendu, on vous encourage à aller visiter et vous abonner aux publications (web et youtube ) du Salon de Gaming de Monsieur Smith .