Nightdive Studios nous donne des nouvelles de Blade Runner: Enhanced Edition via une vidéo comparative. D'un côté on peut voir la version de 1997 du jeu d'aventure de Westwood Studios et d'un autre côté on peut voir le travail effectué par Nightdive Studios sur la version enhanced qui s'adaptera bien mieux aux machines d'aujourd'hui. Comme pour le premier film de Blade Runner réalisé par Ridley Scott en 1982, le jeu vidéo Blade Runner est inspiré du roman de Philip K. Dick: Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Aucune date de sortie pour l'instant, mais Blade Runner Enhanced Edition devrait voir le jour sur PS4, Xbox One, PC, et Nintendo Switch. Un classique du jeu vidéo d'aventure qui nous fera plaisir de redécouvrir!