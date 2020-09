Alors que le tennis professionnel a recommencé ses activités d'après confinement, le jeu vidéo Tennis World Tour 2 du développeur Big Ant Studios, sera disponible le 24 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et le 15 octobre sur Nintendo Switch.

Parmi les changements apportés, on compte sur le jeu coopératif à 4 joueurs localement et en ligne ainsi qu'un nouveau système de service. Le jeu comprendra également cette année dès le départ le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros, et ses trois terrains: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu.