Ce ne sont pas une mais bien deux consoles dans chaque camp qui vont s'affronter cet automne. Alors que Sony a déjà annoncé que deux consoles PS5 seront lancées, une sans lecteur Microsoft confirme l'ajout également de l'autre Xbox, la Series S.

La console sera 60% plus petite que la Xbox Series X, mais sera équipée de la même architecture que sa grande soeur. La console sera vendue au prix de 299.99$ US et sortira la même journée que la Xbox One X (qui elle sera vendue 599.99$ US).

Les deux nouvelles machines de Microsoft seront disponibles le 10 novembre 2020!