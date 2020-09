Les joueurs qui ont précommandé le jeu Crash Bandicoot 4 : It's About Time vont pouvoir faire l'essai d'une démo le 16 septembre prochain. C'est deux niveaux du jeu qui seront offerts à ces joueurs, ils pourront y jouer Crash et Neo Crotex. Ce sera aussi l'occasion d'expérimenter les nouveaux pouvoirs des masques, soit Quantum Kupuna-Wa qui permet de contrôler le temps et Lani-Loli qui permet de faire disparaître des objets. Voici l'occasion rêvée de pouvoir avoir un avant-goût de ce nouveau Crash Bandicoot. Ce dernier, sera disponible le 2 octobre sur PS4 et Xbox One et plus tard sur Xbox One Series X et PS5.