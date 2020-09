Le 20 novembre prochain, les joueurs Switch vont pouvoir se procurer le jeu Hyrule Warriors: Age of Calamity. Ce jeu se déroule 100 ans avant les aventures de Breath of the Wild et pour l'instant nous n'avons pas d'autres détails concernant l'histoire. Certes, il ne s'agira pas d'un vrai jeu Zelda, mais plutôt d'une aventure dans l'univers de Hyrule Warriors, le gros jeu de bataille. Vous devrez donc combattre des centaines d'ennemies en utilisant les divers techniques et pouvoirs du personnage. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il sera possible d'y jouer avec un ami sur la Switch. Peut-être n'est-ce pas la nouvelle aventure de Zelda tant attendu, mais au moins en 2020 on aura un nouveau jeu Zelda a jouer.