Après les fuites de la nuit du 7 au 8 septembre, Microsoft bouge de plus en plus et confirme que la Xbox One Series X sera disponible dès le 10 novembre prochain pour le prix de 599.99$ CAD! Soit une différence de 220$ entre la Xbox One Series S... Pour rappel, cette dernière sera vendue 379.99$, mais proposera des performances moindres. Les précommandes débutent le 22 septembre prochain!

Microsoft confirme également l'offre Xbox All Access. Pour 35$ par mois pendant 24 mois (deux ans), l'acheteur repart avec une Xbox One Series X et le service Xbox Game Pass Ultimate. On ne sait pas encore si cette offre sera disponible au Canada, mais on vous tien au courant.