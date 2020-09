Ubisoft décide de devancer la sortie du prochain Assassin's Creed pour coïncider avec la sortie de la Xbox Series X! La date officielle de sortie sera 7 jours plus tôt, on passe donc du 17 novembre au 10 novembre! Ubisoft confirme par la même occasion que le titre tournera bel et bien en 4K/60 FPS sur Xbox Series X. Les joueurs PC, PS4, et One n'auront pas à attendre plus longtemps que les nouveaux propriétaires de Series X, puisque le jeu sera également disponible le 10 novembre sur toutes les plateformes actuelles. On attend encore la date officielle de la sortie de la PlayStation 5!