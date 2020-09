Microsoft a décidément bien l'intention de rendre son service GamePass incontournable. La boîte fondée par Bill Gates bonifie encore son offre en incorporant gratuitement le service EA Play! En vous abonnant au service de base ou à la version ultimate du GamePass de Microsoft, vous aurez donc accès à la voûte des jeux vidéo EA, en plus d'avoir des réductions sur vos achats EA et quelques primeurs en pouvant faire un essai gratuit de dix heures aux nouveautés d'EA. Par contre, il s'agit bel et bien du service de base EA Play et non pas de la version EA Play Pro qui permet de ramasser chaque nouveauté du catalogue EA gratuitement. Il y a des limites!