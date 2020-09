On ne sait pas encore tout du lancement de la/les nouvelle(s) Xbox et la question qui nous brûle les lèvres est: Quels seront les jeux vidéo disponibles au lancement, le 10 novembre prochain? Malgré que Microsoft tarde à nous parler de ses jeux first-party qui seront disponibles au lancement, plusieurs annonces ont été faites de la part des éditeurs tiers. Voici donc une liste sommaire des jeux qui seront officiellement disponibles avec la Series S et la Series X, lors du grand lancement!

-Yakuza : Like a Dragon

-Gears Tactics

-Assassin's Creed Valhalla

-Dirt 5

-Tetris Effect

-Watch Dogs Legion

Bien entendu, on s'attend à ce que cette liste s'allonge considérablement dans les jours à venir. Après tout, la date de sortie de la nouvelle machine de Microsoft est connue depuis moins de 24 heures... Quoi qu'il en soit, la fin d'année s'annonce existante!