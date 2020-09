Suivant l'annonce de la Xbox Series S plus tôt cette semaine, plusieurs amateurs se questionnent encore sur les performances réelles de cette "petite" console. Hier, le blogueur Paul Thurrott a pu obtenir des précisions intéressantes de la part de Liz Hamren de Microsoft, sur les différences entre les deux consoles que Microsoft lancera le 10 novembre prochain.

Pas de 4K pour la Series S mais de la vitesse et du 1440p.

Ainsi, la différence principale entre la Xbox Series X et la Series S, outre l'absence de lecteur Blu-ray de la S, est au niveau de la résolution. Si la Series X pourra rouler des jeux en 4K natif, la S ne le fera pas, Microsoft ayant choisi la vitesse pour la Series S sans avoir besoin de se se procurer un téléviseur 4K. En ayant un téléviseur 4K toutefois, la console pourra supporter la résolution 1440p à 2560 x 1440 pixels et jusqu'à 120 images par seconde.

On peut donc être rassuré puisque selon Microsoft, la Xbox Series S offrira 3 fois les performances du GPU de la Xbox One X et dépassera de 40 fois la bande passante d'I/O de la Xbox One X, ce qui se traduira par des temps de chargement nettement plus rapides et des fréquences d'images plus stables que la Xbox actuelle.

En terminant, mentionnons que les deux consoles vont supporter les applications en 4K comme Nteflix, le son Dolby Atmos et le HDR de Dolby Vision pour les jeux et les films.

