Date de sortie : 24 août 2020

Développeur : Slightly Mad Studios

Série : Project CARS

Éditeur : Bandai Namco

Modes : Solo, Multijoueur

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Note: Cette critique n'a pas été effectuée avec une copie du jeu en provenance de l'éditeur.

Pour le 3e volet de la franchise Project CARS, le développeur Slightly Mad Studios a tout jeté et a recommencé un nouveau jeu complètement à zéro. Un jeu qui s'inspire cette fois beaucoup plus de GRID et Project Gotham Racing que d'Assetto Corsa, avec un déroulement rapide et un système d'XP plus complet et avec modifications de voitures. Est-ce que ce traitement nettement plus arcade est salutaire?

Plus de 200 voitures et plus de 120 circuits

Système d'XP complet

Bonne maniabilité

Cycle 24 heures, saisons dynamiques, météo changeante

Se joue super bien à la manette

Bonne impression de vitesse

Système de ligne de course exemplaire