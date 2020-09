On se questionne à savoir quand Sony dévoilera la date de sortie de sa nouvelle console. Est-ce que Sony sera victime, comme Microsoft, d'une fuite? Ça pourrait déjà bien être le cas, mais dans une moindre mesure que Microsoft. La branche japonaise de Amazon vient de mettre en ligne le dock de recharge officiel de la PS5 et date ce dernier pour le 20 novembre! D'accord, je m'emballe sûrement trop facilement. Pour rappel, la PS4 était sortie un 15 novembre et les Xbox One Series X/S de Microsoft seront disponibles dès le 10 novembre prochain. Dans tous les cas, la PlayStation 5 devrait sortir courant novembre! Attendons d'avoir les informations officielles.