Ubisoft nous offre (enfin) une présentation complète de Immortals : Fenyx Rising (anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters). Zeus et Prométhée seront les narrateurs de cette nouvelle aventure fantastique créée par Ubisoft Québec! On nous promet un jeu vidéo très fun et prenant. Immortals: Fenyx Rising sera disponible dès le 3 décembre sur toutes les consoles existantes: PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series S/Series X, et Stadia.