Plusieurs attendaient le retour du prince de Perse et voilà qu'Ubisoft nous annonce leur premier remake: Prince of Persia -The Sands of Time Remake! On nous promet un jeu non seulement plus jolie, mais aussi plus étoffé! La première bande-annonce (disponible ci-dessous) me rend heureux et j'espère que le jeu rencontrera un succès pour avoir droit à tous les épisodes suivants. Prince of Persia -The Sands of Time Remake sera disponible le 21 janvier 2021 sur Xbox One, PS4, et PC. On imagine que le jeu sera porté sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais aucune information sur le sujet pour l'instant.