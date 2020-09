Suprise! Un jeu vidéo qu'on croyait avoir disparu à tout jamais pour des droits d'auteurs vient de renaître grâce à Ubisoft (et probablement plusieurs demandes des fans qui souhaitent une copie physique depuis 10 ans)! Scott Pilgrim vs. The World, l'un des meilleurs beat them all des 10 dernières années fera son retour, dès cet hiver. Yeah!