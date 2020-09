Prévu pour le 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC, et au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X/S, Watch Dogs Legion se montre encore un peu plus. Le jeu semble plus beau que jamais et on nous apprend que Aden Pierce fera son retour dans un DLC (plus tard l'année prochaine)! Est-ce que le jeu vous fait de l'oeil? Le système de recrutement semble très bien exécuté et personnellement j'ai très hâte de l'essayer!