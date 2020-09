Alors que la 4e saison de Just Dance 2020 est disponible, Ubisoft a annoncé neuf chansons au prochain jeu Just Dance 2021 qui sera lancé le 12 novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Le jeu sortira également sur Xbox Series X et PlayStation 5 lors du lancement des deux consoles.

Les joueurs disposant d'un abonnement Just Dance Unlimited ou d'une période d'essai active via Just Dance 2020 peuvent essayer la nouvelle chanson Just Dance 2021 «Without Me» d'Eminem, pendant une semaine à partir d'aujourd'hui.

Les dernières chansons de Just Dance 2021 incluent: