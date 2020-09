Les compagnies d'électronique sont très actives en ce moment, elles qui ont eu un début d'année 2020 difficile en raison de la Covid-19. Qu'importe il faut avancer et plusieurs dévoilent de nouveaux projets qui avaient été d'abord prévus pour annonce plus tôt cette année. C'est le cas de LG qui a annoncé un nouveau téléphone 5G, le WING.

Il s'agit d'un gros appareil avec deux écrans, dont un pivotant. L'écran principal est de 6,8 pouces et le second de 3,9 pouces, que l'on peut tourner sur 90 degrés par-dessus l'écran principal. L'intérêt est de pouvoir écouter des films au format cinématographique 21: 9. Il est muni de trois caméras arrière de 64 mégapixels et une avant de 32 mégapixels. En mode caméra, on filme en format plein écran (horizontal) sur le petit écran de 3,9 pouces avec les contrôles tactiles visibles sur le bas de l'écran principal.

Si vous avez de l'intérêt pour le LG Wing, il n'y a pas de date et de prix à cette étape. Si on se fie au prix de son compétiteur chez Samsung avec le Galaxy Fold 2, on peut penser que le Wing vous coutera près de 2 500 $.