Selon Bloomberg, la production de consoles PS5 serait beaucoup plus lente que prévu en raison de problèmes de stabilité sur une des composantes clés de la console. Le résultat de ces problèmes de production, il n'y aurait que 4 millions de consoles disponibles entre le lancement de novembre et la fin de l'année fiscale de Sony, le 31 mars 2021. Toujours selon Bloomberg, la baisse de production serait aussi lente que de 50 % du rythme habituel. On dit que 10 millions de consoles devaient être déployées du lancement à la fin mars 2021. Est-ce que ces problèmes de production vont pousser les amateurs à attendre ?

Via: https://www.bloomberg.com/