La célèbre franchise du jeu d'horreur Amnesia fait un retour après dix années d'absence. En fait, le mois prochain, plus exactement le 20 octobre, les joueurs PC et PS4 vont pouvoir se procurer Amnesia : Rebirth. Afin de vous terrifier un peu, Frictional Games a décidé de vous offrir une nouvelle bande-annonce de titre qui vous donne un avant-goût de l'histoire tordue de ce jeu. Dans ce dernier, vous allez incarner Tasi Trianon qui se retrouve dans un endroit désertique d'Algérie. Cette jeune femme devra trouver le moyen de passer outre ses peurs et de faire son possible pour survivre. Serez-vous suffisamment courageux pour fouler ces terres désolées afin d'aider Tasi à survivre? C'est ce que vous pourrez découvrir le 20 octobre.