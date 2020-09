Les joueurs PC peuvent dès aujourd'hui se procurer le jeu Vaporum : Lockdown. Ce jeu d'Exploration de donjon dans lequel vous devez vous déplacer sur des grilles est disponible sur Steam, GOG, Humble Bundle, il le sera aussi sur Mac et Linux très bientôt. Vaporum : Lockdown est un prequel à Vaporum, vous allez suivre les aventures d'Ellie Teller, une scientifique qui prend part à une mystérieuse expérience au cœur de l'océan. Malheureusement, des événements désastreux se passeront et la scientifique devra trouver un moyen de sortir de la tour d'Arx Vaporum, c'est donc à vous que reviendra la tâche difficile de guider Ellie vers l'extérieur. Vaporum: Lockdown est proposé en huit langages et le français en fait partit, ce qui facilitera la tâche de certains joueurs. Bref, Vaporum : Lockdown sera disponible plus tard cette année sur Switch et il sera offert sur PS4 et Xbox One en 2021.