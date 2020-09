Pandémie ou non, l'industrie du jeu vidéo avance toujours au Canada et le Québec est parmi les grands joueurs au niveau de la création de jeux. Histoire de mieux comprendre ce que propose cette industrie et les types d'emplois disponibles est organisé l'événement Web le MEGAMIGS 2020 dans le but d'aider à dénicher ceux et celles qui voudront occuper un des 2000 emplois à venir dans cette industrie ici chez-nous.

Le MEGAMIGS est organisé par La Guilde du jeu vidéo du Québec qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d’enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec.

Grâce au premier volet Formations et carrières les 25 et 26 septembre, les étudiants pourront rencontrer les plus grands vétérans de l'industrie pour des conseils de mentorat. « Le volet MEGAMIGS de septembre est une façon ludique et très accessible pour le grand public de découvrir toutes les facettes d’une industrie importante pour l’économie québécoise et dont l’expertise qualifiée permet à notre province de siéger parmi les leaders mondiaux dans le secteur. Venez rencontrer les créateurs et des artistes qui contribueront très certainement à vous faire rêver! », affirme Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec

Notez que l’événement se tiendra en format virtuel se tiendra sur la plateforme PINE, téléchargeable gratuitement.

L'industrie du jeu vidéo en chiffres:

L’industrie du jeu vidéo au Canada est en forte croissance et compte désormais 27 000 emplois

à la grandeur du pays. Près de la moitié des effectifs se trouve au Québec (46 %), soit 13 000

personnes, suivi de 7 300 en Colombie-Britannique et 5 000 en Ontario.

● Les emplois directs dans le secteur ont connu une croissance de près de 500 % en l’espace de

14 ans, passant de 1 929 emplois en 2015 à près de 13 000 en 2019.

● 46 % des emplois en jeux vidéo au Canada sont au Québec

● 4,5 milliards en contribution à l’économie canadienne (PIB)

■ 33 % des studios au Canada sont situés au Québec. L’écosystème bien implanté à

travers la province : Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay

■ Impact économique au Québec : 827 millions de $ en 2017 - 1 milliard en 2019

● Croissance mondiale 70,6 milliards en 2012 - 152 milliards en 2018

Pour en savoir plus sur la programmation, visitez le megamigs.com.

Dates : 25 et 26 septembre 2020

Heures : 9 h à 17 h

Prix : 16 $

Billetterie : https://megamigs.com/fr/billetterie/