Sony vient de terminer la diffusion d'une jolie conférence et a, par le fait même, dévoilé une première bande-annonce de Final Fantasy XVI! Le prochain gros jeux vidéo de Square Enix. Et ça semble excellent! On apprend aussi que le jeu sera une exclusivité PS5 côté consoles de salon. Aucune date de sortie pour l'instant. On se contentera de regarder la bande-annonce en boucle. J'adore le côté plus gore avec la présence de sang. De mémoire, il s'agit d'une première dans l'univers Final Fantasy!