Ce nouveau Call of Duty semble riche en détails et les animations sont tout simplement géniales! Ce premier aperçu de la campagne solo me donne l'eau à la bouche. Très hâte à la mi-novembre pour découvrir l'histoire complète. À noter qu'une bêta ouverte ouvrira dès demain sur PS4. Call of Duty Black Ops: Cold War est attendu sur PC, PS5, PS4, Xbox One/S/X, et le mode Zombies sera au rendez-vous. Oh! Yeah!