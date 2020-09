Si vous voulez un bel aperçu de la next-gen, la nouvelle bande-annonce de Demon's Souls est là. Les textures et les modélisations sont incroyables! Bluepoint Games a effectué un travail colossal. Apparemment que Demon's Souls Remake sera également disponible sur PC et qu'il s'agira d'un jeu de lancement pour la PlayStation 5. On attend plus d'informations, mais on a bien hâte de retoucher à ce jeu!