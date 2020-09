Il s'est dit beaucoup de choses sur la Xbox Series S depuis son annonce par Microsoft. Il n'est pas clair quel siège occupera cette petite console qui accompagnera la Xbox Series X lors du lancement de novembre. On la dit puissante et rapide mais ne pouvant rendre du jeu en 4K, mais qu'a-t-elle dans le ventre exactement? Avec une nouvelle vidéo dévoilée par Codemadsters ce matin ont peut voir enfin en action le jeu DIRT 5 fonctionnant sur Xbox Series S.

Selon Robert Karp, Directeur du développement DIRT 5, le jeu utilisera la fonction intelligente Xbox Smart Delivery pour s'ajuster à la console que le joueur utilise pour en tirer le meilleur résultat.

DIRT 5 sortira à partir du 6 novembre sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, suivi de la Xbox Series S / X le 10 novembre et de la PlayStation 5 plus tard dans l'année. Une version de Google Stadia sortira début 2021.