C'est seulement le 16 octobre prochain que la nouvelle saison de hockey virtuel avec le jeu NHL 21 prendra son envol. Toutefois, question de vous montrer quelques-unes des nouvelles fonctionnalités EA Sports vous invitent à regarder cette vidéo. Dans cette dernière, vous pourrez voir une nouvelle série de feintes pour les joueurs avant puisque l'équipe de développeurs continue d'améliorer cet aspect à chaque mouture. Le jeu en zone neutre et en défensive a aussi été amélioré question de rendre l'expérience encore plus intéressante. Bref, l'équipe de développement travaille fort afin d'offrir un jeu de qualité aux joueurs PS4 et Xbox One le 16 octobre prochain. Serez-vous de la partie?