Bonne nouvelle pour les amateurs de chasse aux monstres puisque Capcom a dévoilé aujourd'hui le développements des jeux Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Ces deux jeux seront disponibles sur la Nintnedo Switch en 2021.

Dans Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, le joueur pourra suivre les péripéties d'un jeune ''Monster Rider'' qui devra tisser des liens avec des monstres à l'aide de la pierre Kinship. Vous pourrez faire grandir ce lien en utilisant la créature dans vos quêtes, qui certes vous mènera dans un univers enchanteurs ou joie et tristesse seront de la partie. Plus de détails sur ce titre seront offerts prochainement puisque le titre est attendu pour l'été 2021.

En ce qui concerne Monster Hunter Rise, ce titre est prévu pour le 26 mars 2021. Dans ce titre, vous devrez comme c'est l'habitude avec la série Monster Hunter, chasser de vilains monstres à l'aide de divers outils et armes qui seront à votre disposition. C'est dans le village de Kamura que débutera votre aventure dans cet univers montagneux. Comme ce titre nécessite l'exploration de plusieurs endroits, vous serez heureux d'apprendre que le tout se fera avec fluidité, il n'y aura pas de temps de chargement entre les endroits, vous pourrez donc jouir d'une meilleure expérience. Les chasseurs vétérans vont assurément reconnaître des créatures déjà bien encrées dans la série, mais Capcom laisse aussi savoir qu'il y aura de nouveaux monstres, dont le Magnamalo. Bref, c'est un jeu qui saura plaire aux attentes des amateurs de l'univers Monster Hunter.

C'est deux jeux seront disponible en 2021 sur Nintendo Switch.