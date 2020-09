Le papa de Rayman et de Beyond Good & Evil annonce son départ du monde des jeux vidéo. Après 30 ans de carrière, Michel Ancel dit vouloir se consacrer à sa deuxième passion: les animaux sauvages. Il se veut rassurant et affirme que le développement de Beyond Good & Evil 2, ansi que celui de Wild avancent très bien et qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici l'année prochaine.



Bonne retraite l'artiste!