La compagnie BANDAI NAMCO Entertainment Europe est sur le point d'intégrer dans ses rangs le studio québécois Reflector Entertainment. Il s'agit pour la compagnie japonaise d'une occasion de suivre les Square Enix, Ubisoft, Activision et EA tous implantés au Québec.

La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2020. A l'issue de cette acquisition, Alexandre Amancio deviendra Chief Creative Officer de Reflector Entertainment et opérera aux côtés de Hervé Hoerdt, Vice President Content, Marketing and Digital chez BNEE, qui assumera la transition en tant que PDG. La compagnie Reflector Entertainment qui emploie 120 personnes, est connue pour son travail sur Unknown 9 .

«La conception et le développement du contenu que nous publierons et distribuerons sont la pierre angulaire de notre stratégie.» a commenté Arnaud Muller, COO de BNEE. «La vision créative et la capacité de développement de Reflector Entertainment renforceront la capacité de BNEE à créer des expériences à couper le souffle au fil des ans. Nous sommes impatients de travailler avec une équipe aussi compétente et de les accueillir dans la famille BNE.»