Si nous savions que Microsoft était en mode acquisition dans le but d'ajouter des jeux à son catalogue, nous ignorions que c'était l'acquisition de ZeniMax Media qui était dans l'air.

Évaluée à 7,5 milliards de dollars, Microsoft prend donc le contrôle de deux gros noms associés à Bethesda tels que The Elder Scrolls et Fallout ainsi que plusieurs autres. Microsoft ajoute plus 2300 employés dans ses rangs qui agissent dans les studios Bethesda Game Studios, id Software, Arkane, dev Machine Games, Tango Gameworks et Alpha Dog et Roundhouse Studios.