Cette semaine, une bombe a détoné dans la planète jeu vidéo avec l'annonce de l'acquisition de ZeniMax (Bethesada) par Microsoft. Mais cette explosion pourrait bien être que la première de trois. Circule en ce moment l'idée que Microsoft aurait encore deux grosses annonces à faire pour compléter son plan d'attaque qui mène à la sortie de la console Xbox Series X. Discutons ensemble de la prochaine annonce que Microsoft pourrait faire.

Rachat ou alliance avec SEGA?

La dernière rumeur implique l'ancien géant japonais SEGA dont le catalogue de jeux demeure encore aujourd'hui, l'un des plus impressionnants de l'industrie. Mais surtout, l'idée que Microsoft n'a jamais été capable de percer le marché japonais. Spéculons ensemble. Un rachat de Sega par Microsoft permettra d'ajouter des jeux qui cette fois pourraient séduire le marché japonais, mais ne règlerait pas nécessairement l'image non acceptée de Microsoft au Japon. Une alliance stratégique entre Microsoft et SEGA par contre, pourrait plus facilement être acceptée au Japon.

Une idée avait été évoqué il y a plusieurs mois, que Microsoft pourrait sortir une version de sa prochaine console éditée par SEGA que pour le marché japonais. Une SEGA Series X avec un catalogue de jeux japonais et une stratégie de communication japonaise.

Restez bien branché, on s'attend à un gros développement dans les prochaines heures sur cette question d'une possible alliance entre SEGA et Microsoft.