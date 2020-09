Le 22 septembre dernier, Microsoft débutait les précommandes des consoles Xbox Series X et Xbox Series S, il ne fallut pas beaucoup de temps aux amateurs pour se ruer dans les magasins et en ligne afin de tenter d'en réserver une. Malheureusement pour certains joueurs, le nombre de précommandes était limité et il ne fallut que trop peu de temps pour tout vendre les consoles disponibles. Selon Microsoft, il s'agit d'un record pour eux, ce qui est une bonne nouvelle pour la nouvelle génération. Bien que pour l'instant il est impossible d'en précommander une, Microsoft assure qu'il y aura d'autres consoles de disponibles lors du lancement qui sera le 10 novembre prochain. Alors, gardez espoir, car vous aussi vous pourrez plonger dans la ''next-gen''.

En terminant, permettez-nous de vous demander si vous avez réussi à précommander votre Xbox Series X ou votre Xbox Series S.