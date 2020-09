Le 10 décembre prochain, les amateurs de jeux vidéo vont pouvoir visionner l'émission The Game Awards 2020. Cet événement se déroulera sans audiences et sera diffusé en direct de studio de Tokyo, Los Angeles et Londres. Vous pourrez bien sûr y voir des remises de prix, des performances musicales et aussi des vidéos avant-première de titre à venir. Un nouveau prix récompensant les innovations des développeurs en matière de programme et de matériels sera remis. Ainsi, ceux qui aident la technologie à progresser seront récompensés. De plus, durant ce week-end, il sera possible de jouer des jeux, des démos, et ce, autant sur PC que sur consoles. Le plus beau c'est que vous pourrez regarder le tout en 4K UHD. Plus de détails à venir sur The Game Awards 2020 en novembre.