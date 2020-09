Nous aurons droit à une manette bleue pour le duo de consoles Xbox Series X et S. Annoncée hier, cette manette risque d'être très difficile à trouver au lancement de novembre. Lors de son dévoilement, des amateurs y avaient vu un lien entre le personnage emblématique de SEGA, Sonic, ce qui avait contribué à alimenter la rumeur d'une alliance possible entre Sega et Microsoft au Japon, ce qui n'a pas été confirmé à cette étape. Nous allons suivre le dossier de près.