DÉVELOPPEUR : Crystal Dynamics

ÉDITEUR : Square-Enix

GENRE: Action

SORTIE: 14 août 2020

La franchise Marvel a su se forger de nombreux admirateurs depuis plusieurs années. Il ne faut donc pas être surpris que plusieurs amateurs se soient fait des idées et qu'ils aient de grosses attentes pour la sortie d'un jeu inspiré de l'univers des Avengers. Eh bien, ce titre qui compte une option multijoueurs et une campagne solo ne fera pas que des heureux. Premièrement, il faut oublier les acteurs qui ont donné leurs visages à ses héros qui ont marqué nos écrans. Square-Enix et Crystal Dynamics ont préféré opter pour leur propre vision des personnages. Deuxièmement, malgré le fait que le jeu est disponible depuis quelque temps, vous allez encre y retrouver des bogues, mais est-ce suffisant pour faire de Marvel's Avengers un mauvais jeu? La réponse est non et voici pourquoi :

+L'Aspect visuel

+Le scénario

+Le fait de pouvoir jouer quelque-uns de nos personnages préférés de l'univers Marvel

-Mission répétitive

-Le mode en ligne

-Beaucoup de bogues