Titre: Mafia: Definitive Edition

Développeur: Hangar 13

Éditeur : 2K Games

Plateformes: PS4, Xbox One, et PC

Date de sortie: 25 septembre 2020

Mafia: Definitive Edition semble passer sous le radar de beaucoup de joueurs... Pourtant, il s'agit d'une belle surprise de 2020! Les jeux vidéo situé dans l'univers de la mafia américaine des années 1930 sont rares et cette refonte complète de Mafia (le jeu de 2002) fait un quasi sans-faute avec son histoire et son ambiance soignées. Un jeu vidéo cinématographique comme je les adore! On en parle plus dans la vidéo disponible ci-dessous:

+Histoire

+Ambiance parfaite

+Un jeu à petit prix (49.99$)

-Problèmes d'optimisation et d'affichage sur les objets à distance

-Les combats au corps à corps sont loin d'être nerveux