Série : MX vs. ATV

Développeur : Rainbow Studios

Genre : Course

Éditeur : THQ Nordic

Plateformes : Nintendo Switch (2020), PlayStation 4 (2019), Xbox One (2019), Microsoft Windows (2018)



La console Switch est souvent l'occasion pour les éditeurs, de porter des jeux déjà disponibles sur d'autres plateformes. C'est le cas de THQ Nordic qui plonge dans son catalogue pour ajouter MX vs ATV All Out, jeu déjà disponible depuis 2018 sur PC et 2019 sur Xbox One et PS4. À quoi l'on doit s'attendre avec ce portage de jeu de motos et quads sur Switch? Réponse dans la vidéo :

Notre avis en vidéo:

Petit prix

Se contrôle bien

Amusant