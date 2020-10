Date de sortie : 1 septembre 2020

Développeur : Kylotonn

Éditeur : Bigben Interactive

Série : World Rally Championship

Plateformes : PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows

Modes : Solo, Multijoueur

La franchise WRC est de retour avec une suite attendue. Pour plusieurs, il s'agit d'un jeu de référence collé au championnat du monde, s'appuyant sur un gameplay réaliste et bâti pour les compétitions d'eSports. Il est donc normal que ce nouveau volet était attendu de pieds fermes par les amateurs. Je m'y suis plongé pour vous et voici ce que j'en ai pensé.

Notre avis en vidéo:

Meilleur bruitage que l'an dernier

Toujours aussi amusant

Bonne durée de vie

On peut cette fois créer notre propre championnat