Il y a quelques jours, Microsoft a dévoilé les jeux qui seront offerts aux membres du service Xbox Games with Gold. Eh bien, ce mois-ci, vous pourrez télécharger les jeux Slayaway Camp : Butcher's Cut du 1er octobre au 31 octobre. Ensuite du 16 octobre au 15 novembre vous pourrez acquérir le jeu Maid of Sker. Finalement, les classiques Sphinx and the Cursed Mummy (du 1er au 15 octobre) et Costume Quest (du 16 au 31 octobre) seront également disponibles comme jeu Xbox 360.

Alors que pensez-vous de cette offre?