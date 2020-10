Les joueurs PS4 vont pouvoir ajouter deux titres à leur collection en octobre, soit un jeu de voiture et un jeu de vampire. Eh oui, Sony offre les jeux Need for Speed : Payback et Vampyr comme titre gratuit du PS Plus pour le mois d'octobre. Certes, il s'agit de deux jeux intéressants qui sauront trouver leurs amateurs. Croyez-vous que Sony nous prépare de gros jeux pour le mois de novembre 2020 avec l'arrivée de la PS5?